نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البحرين ضد إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ينتظر عشاق الساحرة المستديرة الموعد المرتقب لمباراة البحرين وإندونيسيا والتي تقام يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024، والتي يحتضنها أرضية ستاد البحرين الوطني الذي يقع في قلب المنامة.

موعد مباراة البحرين ضد إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

وستنطلق صافرة حكم بداية المباراة بين المنتخبين في الأوقات التالية:

الساعة 19:00 بتوقيت البحرين.

الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.



تردد القنوات الناقلة لمباراة البحرين وإندونيسيا

يمكنك مشاهدة المواجهة عبر قناة البحرين الرياضية الذي تعد من أهم القنوات الوطنية التي تنقل أحداث المباريات الكبرى للمنتخب البحريني، بما في ذلك التصفيات الآسيوية.

تردد قناة البحرين الرياضية على النايل سات:

التردد: 11641.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

