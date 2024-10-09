انت الأن تتابع خبر رسميا تحديد.. موعد مباراة الامارات وكوريا الشمالية كأس العالم 2026 وتردد القنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتقابل منتخب الإمارات لكرة القدم مع منتخب كوريا الشمالية، في مباراة مثيرة وذلك في منافسات تصفيات كأس آسيا الجولة الثالثة للتأهل الى بطولة كأس العالم 2026، وسوف تكون المباراة بين منتخب الإمارات ومنتخب كوريا الشمالية في يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024، وسوف تقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد وسط الجماهير الإماراتية والتي سوف تحضر لتشجيع منتخبها لتحقيق الفوز والتأهل لكأس العالم وفي هذا المقال نتعرف على موعد مباراة الامارات وكوريا الشمالية.

موعد مباراة الامارات وكوريا الشمالية

يبحث عشاق كرة القدم في العالم عن موعد مباراة الامارات وكوريا الشمالية والتي سيتم اذاعتها في الساعة السابعة بتوقيت السعودية ومصر وقطر والثامنة بتوقيت الامارات.

يلعب المنتخبان في المجموعة الأولى من التصفيات الخاصة بكأس العالم، حيث يأتي المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بينما يأتي منتخب كوريا لكرة القدم في المركز الرابع.

القنوات الناقلة لمباراة الامارات وكوريا الشمالية

ستتم اذاعة مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026من خلال قناة الكاس الرياضية بأبو ظبي وكذلك قنوات بي إن سبورت.

ويمكن تنزيل قناة الكأس الرياضية من الترددات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وعلي القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

مركز المنتخب الاماراتي والمنتخب الكوري

يأتي المنتخب الإماراتي في المرتبة رقم 3 في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوز ه على قطر وهزيمته في لقاء إيران.

ويشغل منتخب كوريا الشمالية، المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وجاء ترتيب الفرق في المجموعة الأولى كالآتي: