انت الأن تتابع خبر النشامى في مواجهة حاسمة ضد كوريا الجنوبية الخميس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم لمواجهة قوية أمام نظيره الكوري الجنوبي الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً على ستاد عمان الدولي، ضمن الجولة الثالثة والحاسمة من تصفيات كأس العالم 2026.



يختتم المنتخب الأربعاء تحضيراته النهائية للمباراة، التي يعد الفوز بها فرصة ذهبية لمواصلة تصدر المجموعة الثانية. تضم قائمة المنتخب الوطني 28 لاعبًا، من بينهم موسى التعمري، أحمد عرسان، وعلي علوان، وجميعهم جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية.



ويتصدر المنتخب الأردني حاليًا مجموعته بالتساوي مع كوريا الجنوبية والعراق، بينما يحل خلفهم منتخبات الكويت، فلسطين، وعُمان .