نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن تفاصيل مشروع إستاد الأهلي الجديد في أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في تصريحات له عن آخر مستجدات مشروع إنشاء إستاد الأهلي في مدينة 6 أكتوبر.

وفي مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه "حارس الأهلي" على قناة الأهلي، قال شلبي: "الدعوة التي تلقتها إدارة النادي الأهلي من رابطة الأندية الأوروبية لحضور اجتماعها هي خطوة طبيعية".

وأضاف: "فالأهلي هو عملاق القارة الإفريقية، حيث حقق دوري الأبطال 12 مرة، وأحرز البطولة أربع مرات في آخر ست سنوات، بالإضافة إلى مشاركته في عدة نسخ من كأس العالم مؤخرًا، هذا الأمر يتيح للجميع أن يتمنى، لكن الحقيقة أن الأهلي هو العملاق الحقيقي في إفريقيا".

كما أضاف شلبي: "تم إصدار أمر الإسناد للشركة الأمريكية التي ستتولى تنفيذ مشروع الإستاد، وسنقيم احتفالية خاصة للإعلان عن التصميم الجديد للاستاد".