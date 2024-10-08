نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدلي القيعي يتقدم باستقالته من رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، عن تقدمه باستقالته إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليها.

وفي تصريحات له عبر شاشة التلفزيون، أكد القيعي أنه منح الخطيب حرية اختيار الوقت المناسب للإعلان عن استقالته، مشيرًا إلى أنها ستُعرض على الجمعية العمومية للنادي لاتخاذ القرار النهائي.

وقال القيعي: "لم نكن نتقاضى أي رواتب في إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وأفخر برغبة النادي في الاستفادة من خدماتي في هذه المرحلة من حياتي".

وأضاف: "سمعت عن فكرة الاستقالة منذ فبراير الماضي، ورغبتي الحقيقية هي التفرغ للعمل الإعلامي وممارسة النشاط بحرية".

تأتي هذه الخطوة بعد فترة طويلة من قيادة القيعي لشركة الأهلي، حيث شهدت تلك الفترة العديد من الإنجازات والتحديات، وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد رسمي للإعلان عن قبول استقالته.