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أحمد جودة - القاهرة - يختتم منتخب قطر الأول مساء غدًا الأربعاء تدريباته الجماعية على ملاعب أكاديمية بأسباير، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب قيرغيزستان بعد غد الخميس على استاد الثمامة المونديالي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب قطر يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة قيرغيزستان

ويعقد صباح غد الأربعاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، على أن يخوض منتخب قيرغيزستان مرانه الأخير غدًا على ملاعب جامعة قطر، وسيكون المران مفتوحا في أول ربع ساعة أمام وسائل الإعلام.

وخاض الفريق القطري مرانه الرئيسي في أكاديمية أسباير وسط حماس ومعنويات عالية، وحرص خلاله المدرب الإسباني ماركيز لوبيز على وضع اللمسات النهائية لخطة اللعب، وكذلك التشكيل الأساسي الذي ستطرأ عليه بعض التغييرات خاصة في الجانب الهجومي.

ومن المتوقع أن يخوض لوبيز اللقاء بالقوة الهجومية الضاربة من أجل الوصول إلى اول انتصار في التصفيات وبدء تصحيح المسار لحجز احدى بطاقتي التأهل المباشر إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي.

ويخوض الفريق القطري اللقاء بحماس كبير من أجل مصالحة الجماهير بعد تعثر بالخسارة والتعادل في أول مباراتين بالتصفيات ضد الإمارات وكوريا الشمالية.

وتسود حالة من المعنويات المرتفعة داخل معسكر المنتخب القطري، ويعد الثنائي اكرم عفيف والمعز علي ومعهم أدميلسون هم الاوراق الرابحة بالنسبة للمدرب الإسباني.