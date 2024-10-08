نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف أحمد فتوح من السفر مع الزمالك إلى الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بشأن سفر أحمد فتوح، الظهير الأيسر، مع بعثة الفريق إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المحلي.

وأوضح المصدر أن الجهاز الإداري قام بإصدار تأشيرة لأحمد فتوح مثل باقي اللاعبين، إلا أن هناك صعوبات تواجه ضمه للقائمة المشاركة في اللقاء.

يأتي ذلك في ظل تحديد يوم 22 أكتوبر الجاري موعدًا لجلسة الحكم في قضية دهس اللاعب لأحد الأفراد على طريق الساحل الشمالي.

يستعد فريق الزمالك لخوض بطولة السوبر المحلي، المقررة في الإمارات من 20 إلى 24 أكتوبر، والتي ستجمعه مع أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

من المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الإمارات في 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا لهذه المنافسة.