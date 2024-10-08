نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في حالة محمد هاني بعد إصابته مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن آخر مستجدات حالة محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، بعد تعرضه لجزع في الرباط الصليبي الخلفي خلال مباراة السوبر الأفريقي.

وفي بيان رسمي نشره عبر موقعه، أكد الأهلي أن هاني سيقوم بإزالة الركبة الصناعية بعد ستة أسابيع، والتي استدعى استخدامها بعد الإصابة.

ويسعى اللاعب جاهدًا لتسريع خطوات برنامجه التأهيلي بهدف تقليل فترة غيابه عن الملاعب، والعودة إلى المشاركة مع زملائه في المباريات.

وسيتم تحديد موعد المرحلة الثانية من التأهيل بناءً على نتائج الأشعة التي سيتم إجراؤها لتقييم حالة الرباط الصليبي الخلفي.

من جهته، أبدى الجهاز الطبي ارتياحه للتقدم الذي أحرزه هاني في العلاج، مشيدًا باستجابته لتوجيهات الطبيب.