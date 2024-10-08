نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يستكمل استعداداته لمواجهة موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، استعداداته لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، المقررتين في 11 و15 أكتوبر الجاري.

وانضمت جميع العناصر إلى صفوف المنتخب، بما في ذلك الخماسي: محمد عبد المنعم، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش، ومحمود صابر.

كما تواجد الحراس: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، ومصطفى شوبير.

فيما يخص المدافعين، فقد انضم كل من رامي ربيعة، أحمد رمضان "بيكهام"، خالد صبحي، ومحمد حمدي شرف.

وبرز في خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا"، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، وأحمد سيد "زيزو".

كما شملت القائمة أيضًا نبيل عماد "دونجا"، محمود حسن "تريزيجيه"، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وأسامة فيصل.

وشهدت التدريبات حضور الأستاذ جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، والأستاذ خالد الدرندلي، نائب الرئيس، والمستشار القانوني محمد الماشطة، بالإضافة إلى حمادة زاهر، مدير التسويق.