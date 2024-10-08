نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب بلاك بولز: الزمالك يملك مكانة تاريخية.. وفيريرا "أستاذ تدريب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد البرتغالي هيلدر دوراتي المدير الفني لنادي بلاك بولز الموزمبيقي أن مواجهة الزمالك في بطولة الكونفدرالية لن تكون مهمة سهلة نظرًا لمكانة الفارس الأبيض.



وتحدث دوراتي عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر قائلًا: "نحن نتحدث عن ناديين مختلفين بالطبع، الزمالك نادي تاريخي وأحد أفضل الأندية في إفريقيا ولديه جماهيرية كبيرة حول العالم".



وتابع، "بلاك بولز نادي جديد على الساحة الأفريقية، نشأة النادي لم تتخطى السبع سنوات، لكننا نسير وفق مشروع جيد بعد أن تمكنا من الصعود للدوري الأساسي في موزمبيق في غضون 3 أعوام".



وأردف "أصبحنا الأن أبطالًا للكرة في موزمبيق بعد جهد، والوصول إلى مرحلة دور المجموعات بالكونفدرالية يعد إنجاز تاريخي بالنسبة لنا".



وشدد، "شرف لنا أن نواجه بطل الكونفدرالية نادي الزمالك، ولدينا تحد كبير في مواجهة فريق من أبطال القارة الأفريقية أمام ناد في بداية مشواره".



واستطرد، "سنحاول تحقيق التوازن في مواجهة الزمالك قدر الإمكان، ولكن الأمر سيكون صعب بكل تأكيد بالنسبة لنا، وطموحي أن نقدم مباراة متكافئة خارج أرضنا أمام الزمالك".



واختتم،"الزمالك نادي تاريخي، وتولى تدريبه مدربين برتغاليين كبار مثل الأستاذ جيسفالدوا فيريرا، والأن جوزيه جوميز".