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أحمد جودة - القاهرة - تماثل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للشفاء، بعد تعرضه لنزلة برد حادة أبعدته عن التدريب خلال اليومين الماضيين.

الكشف موعد انتظام ياسر إبراهيم في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من نزلة البرد

واطمأن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على حالة اللاعب واستقرار درجة الحرارة بعد تناوله العلاج اللازم.

ومن المقرر أن يشارك ياسر إبراهيم في التدريبات غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير، استعدادًا لبطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20- 24 أكتوبر الجاري.