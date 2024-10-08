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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء، أن النادي الأهلي قد وافق على خوض بطولة السوبر المصري باستخدام حكام مصريين.

شوبير: الأهلي وافق على خوض السوبر بحكام مصريين

وفي تصريحات له عبر قناة «الأهلي»، قال شوبير: "الأهلي قرر المشاركة في بطولة السوبر بحكام مصريين"، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل قرارًا إيجابيًا من الأهلي لإعادة الثقة في التحكيم المحلي.

وأضاف: "الأهلي يبحث عن تحقيق العدالة، ولذلك جاء قرار مجلس الإدارة بالموافقة على الحكام المصريين، على الرغم من إعلانهم سابقًا عن نيتهم في طلب حكام أجانب".

كما أشار شوبير إلى أن هناك رغبة داخل النادي لإتاحة الفرصة للحكام المصريين لإظهار قدراتهم خلال الفترة القادمة في مختلف المسابقات.