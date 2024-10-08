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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مفاوضات نادي الزمالك مع النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد السابق، بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

شوبير: راموس وافق على الانتقال إلى الزمالك ولكن بشرط

وخلال حديثه في برنامجه «حارس الأهلي» على قناة «الأهلي»، أكد شوبير أن "الزمالك قد تواصل مع سيرجيو راموس، الذي أبدى موافقته على اللعب في الدوري المصري أو الفنزويلي، ولم يكن لديه أي مشكلة في ذلك".

ومع ذلك، أشار شوبير إلى أن المشكلة الرئيسية كانت تتعلق بالجانب المالي، حيث طلب راموس راتبًا قدره 4 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وأضاف: "تواصل الزمالك مع وكيل راموس وأبلغه بأن هذا المبلغ مرتفع وغير منطقي، حيث يساوي 200 مليون جنيه مصري في الموسم، وبالتالي انتهت المفاوضات في هذه المرحلة".