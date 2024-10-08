نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يُعيد مفاوضاته لضم نجم خط وسط سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أحمد شوبير، مساء اليوم الثلاثاء، أن نادي الزمالك قد استأنف مفاوضاته للتعاقد مع نجم فريق سيراميكا كليوباترا، عمرو قلاوة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي حديثه عبر برنامج «حارس الأهلي» على قناة «الأهلي»، أوضح شوبير أن "الزمالك يفتح مجددًا ملف قلاوة لاعب سيراميكا كليوباترا".

وأضاف أن اللاعب قد لعب سابقًا لفريق سموحة وكان ضمن اهتمامات الزمالك في وقت سابق، ولكن المفاوضات عادت الآن.

وأشار شوبير إلى أن الزمالك يهدف إلى تعزيز وسط ميدانه بلاعب قوي مثل عمرو قلاوة، حيث ستتم مناقشة الجوانب المالية مع مالك نادي سيراميكا كليوباترا.

واختتم شوبير بالإشارة إلى أن سيراميكا كليوباترا غير مستعد حاليًا للتخلي عن المدافع أحمد رمضان بيكهام، نظرًا لاحتياجه للاعبين الحاليين في الفريق.