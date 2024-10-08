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أحمد جودة - القاهرة - أدى غياب كوبي ماينو، بسبب مشكلة بدنية، عن منتخب إنجلترا إلى خلو قائمة الفريق لأول مرة من لاعبي مانشستر يونايتد منذ 1976.

قائمة إنجلترا تخلو من لاعبي مانشستر يونايتد

وخرج من قائمة إنجلترا لمواجهتي، اليونان وفنلندا في دوري الأمم، أيضًا إزري كونسا الذي تعرض لإصابة في تعادل أستون فيلا مع مان يونايتد سلبيًا، ومورجان جيبز وايت، الذي أصيب في مواجهة نوتنغهام وتشيلسي.

وتقلصت قائمة المنتخب لهاتين المباراتين إلى 22 لاعبًا بهذه الصورة ولن يجري استدعاء أي لاعبين لتعويض الغائبين.

وتلعب إنجلترا يوم الخميس مع اليونان في ملعب ويمبلي وبعدها بثلاثة أيام ستواجه فنلندا في هيلسينكي.