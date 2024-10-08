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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة التسوية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد التونسي لكرة القدم تلقيها استقالة المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني، وباقي أعضاء إدارة التحكيم اليوم الثلاثاء.

استقالة لجنة التحكيم بالاتحاد التونسي لكرة القدم

قدم أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم، بقيادة ناجي الجويني، استقالاتهم الجماعية. وأرجعت الإدارة قرارها إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها تردي ظروف العمل، بالإضافة إلى تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

وقالت هيئة التسوية عبر حساب الاتحاد عبر فيسبوك إنها "ستكشف عن مختلف الخطوات التي تعتزم اتخاذها في الفترة المقبلة لضمان تواصل نشاط الإدارة الوطنية للتحكيم والموسم الرياضي في أفضل الظروف".

وتولى الحكم الدولي السابق ناجي الجويني منصب المشرف العام على قطاع التحكيم في يناير الماضي.