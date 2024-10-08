نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يطلب تأجيل موعد مباراة بيراميدز في نصف كأس السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر من داخل اتحاد الكرة أن نادي الزمالك طلب تأجيل موعد مباراة فريقه الأول لكرة القدم ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، بحيث تقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 20 أكتوبر الجاري، بدلًا من الساعة الرابعة وخمس دقائق.

وينتظر مسؤولو الزمالك حاليًا رد اتحاد الكرة واللجنة المنظمة بشأن هذا الطلب، من أجل إبلاغ الجهاز الفني بالموعد الجديد.

كما عقد اجتماع تنسيقي مساء اليوم في مقر اتحاد الكرة، للتحضير لبطولة كأس السوبر المصري التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الحالي.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي الاتحاد المصري لكرة القدم، الشركة المتحدة للرياضة، والأندية المشاركة في البطولة.