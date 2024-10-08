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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادي ريال مدريد أن المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو يعاني من إصابة عضلية في عضلة الفخذ اليسرى.

تحديد مدة غياب ميليتاو نجم ريال مدريد

وكان ميليتاو اضطر للعودة إلى مدريد بعد سفره إلى ساو باولو بسبب الآلام العضلية التي منعته من المشاركة مع منتخب بلاده في مباراتي تشيلي وبيرو.

وأظهرت الفحوصات التي أجريت لميليتاو يوم الثلاثاء، وهو اليوم الذي استأنف فيه ريال مدريد تدريباته، إصابة عضلية طفيفة لدى المدافع.

وكانت مباراة الدوري الأخيرة ضد فياريال والتي فاز بها الفريق بقيادة كارلو أنشيلوتي شهدت إصابة خطيرة في الركبة لداني كارباخال، بالإضافة إلى إصابتين طفيفتين للاعبي البرازيل فينيسيوس جونيور الذي عانى من مشكلة في الرقبة حالت دون سفره إلى البرازيل، وميليتاو الذي اضطر للعودة إلى العاصمة الإسبانية.

وجاء في بيان النادي: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا إيدر ميليتاو من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في عضلة الفخذ اليسرى. وسيتم متابعة تطور حالته".

ويأمل الجهاز الفني أن يتمكن ميليتاو من التعافي خلال الأسبوعين المقبلين اللذين لا يوجد فيهما مباريات بسبب فترة التوقف الدولية، ويسعى لتجهيزه للمباراة المقبلة ضد سيلتا فيغو يوم السبت 19 أكتوبر.