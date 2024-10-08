نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب ومرتجي في حفل الاستقبال للجمعية العمومية للأندية الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، في حفل التعارف الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة اليونانية أثينا، وذلك قبل المشاركة غدًا الأربعاء في اجتماع الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية التي تجرى خلال الفترة من 8 - 10 أكتوبر الجاري.

الخطيب ومرتجي في حفل الاستقبال للجمعية العمومية للأندية الأوروبية

كان ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، قد وجه الدعوة لمحمود الخطيب عقب تتويج النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وتأهله للمشاركة في بطولة العالم للأندية بنظامها الجديد، والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم.

يشارك في الجمعية العمومية مالكو الأندية الأوروبية وكبار الرؤساء التنفيذيين، والعديد من الأطراف المعنية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه كرة القدم لصياغة رؤية مشتركة للمستقبل.