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أحمد جودة - القاهرة - اتهم نادي مانشستر سيتي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بـ "تضليل" الأندية بشأن القضية القانونية التي خاضها الفريق السماوي بشأن قواعد المسابقة التي تحكم الصفقات التجارية.

مانشستر سيتي يتهم رابطة الدوري الإنجليزي بـ«تضليل» الأندية

وكتب سيتي إلى الأندية الـ19 الأخرى المشاركة في المسابقة، وكذلك رابطة الدوري، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، للطعن في تفسير الرابطة على نتيجة الحكم.

وشدد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة على موقفه من أن جميع قواعد المعاملات المالية (أيه بي تي)، المتعلقة بمنع عقود الرعاية مع شركات ترتبط بمالكي الأندية أصبحت الآن باطلة.

وكشف سيمون كليف، المستشار العام للنادي، في رسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "للأسف، فإن الملخص مضلل ويحتوي على العديد من الأخطاء".

وأضاف كليف "ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو اقتراح رابطة الدوري الإنجليزي بإقرار قواعد (أيه بي تي) جديدة في غضون الأيام العشرة المقبلة".

وتابع "عندما اقترحت رابطة الدوري الإنجليزي قواعد (أيه بي تي) الأصلية في أواخر عام 2021، أشرنا إلى أن العملية (التي استغرقت عدة أسابيع) كانت متسرعة وغير مدروسة وستؤدي إلى قواعد تتعارض مع المنافسة. وقد أثبت الحكم الأخير صحة هذه المخاوف تماما".

وأوضح كليف "أعلنت المحكمة أن قواعد (أيه بي تي) غير قانونية. وموقف نادي مانشستر سيتي هو أن هذا يعني أن جميع تلك القواعد باطلة، منذ وضعها عام 2021".