نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافيينا يفوز على رايه بثنائية في افتتاح دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لافيينا يفوز على رايه بثنائية في افتتاح دوري المحترفين

نجح الفريق الكروى الأول بنادى لافيينا فى تحقيق فوز بثنائية نظيفة أمام ضيفه رايه بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت بالجولة الأولى من دوري القسم الثانى ' أ ' المحترفين.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق عبد الرحمن عبوده بالدقيقة 31 بالشوط الأول بعد استغلال خطأ لحارس مرمى رايه.

وعزز يوسف فهيد النتيجة بإحرازه الهدف الثانى بالدقيقة 23 براسية رائعة سكنت الزاوية اليسرى لحارس مرمى رايه.

وحاول لاعبي رايه على مدار المباراة تقليص النتيجة إلا أن استبسال دفاع لافيينا كان المسيطر على مجريات الأمور.



لافيينا بقيادة مديره الفنى أحمد صلاح بدء المباراة بتشكيل مكون من برعى ابو القاسم ومؤمن محمد وكريم علاء وعلاء سلامه وكريم يامال وعمر بركات وهشام نيمار ويحي ياسر وعبد الرحمن عبوده وحازم مرسي واديدامولا.

فيما بدء رايه المباراة بقيادة اشرف توفيق بتشكيل حسام حسبو وأحمد عبد الرحمن وأحمد على وكريم رافت وإبراهيم صلاح وأحمد عادل ومحمد السيد وأبو بكر سيلا ومروان مجدى ومحمد أسامة واسامة خليل.



فيما أجرى لافيينا تغييرات بنزول كلا من يوسف فهيد وعلى مصطفى ومحمد حسام وأحمد سعد وتيكو بدلا من يحي ياسر واديدامولا وهشام نيمار وعلاء سلامه وعبوده.

فيما أجرى رايه تغييرات بنزول كلا من محمد طارق ويوسف جودة ومحمد خالد ومحمد محمود وعبد الرحمن محمد بدلا من احمد على وأبو بكر سيلا ومروان مجدى وأحمد عادل.



وأظار المباراة طاقم تحكيم مكون من أحمد ناجى وعاونه هاشم عبد المريد وسيد ابو خاطر وعمرو عابدين حكما رابعا وحمدى سعد مراقب حكام وأحمد فريد مراقب مسابقات.