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أحمد جودة - القاهرة - فوز المقاولون العرب ولافيينا وسبورتنج وأسوان في ختام الأسبوع الأول للمحترفين

أسفرت منافسات ختام الاسبوع الأول لدورى المحترفين لأندية دوري القسم الثاني أ عن التالي..

- حقق فريق أسوان مفاجاه من العيار الثقيل بالفوز علي السكه الحديد بملعبه بهدف مقابل لاشيء سجله محمد أسامه في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.

- وحقق فريق المقاولون العرب الفوز علي فريق القناه بملعبه باربعه اهداف مقابل ثلاثة بعد مباراه مثيره

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المقاولون العرب بثلاثية نظيفه.



سجل للمقاولون: مصطفى جمال، محمد بلح، تشارلز باسي بينما سجل للقناة: ميشو عمار

وفي الشوط الثاني أضاف محمد بلح الهدف الرابع للمقاولين وإدرك مودي شلاطه ومصطفي سلطان هدفي القناة.



- فاز فريق لافيينا على فريق راية بهدفين نظيفين

انتهى الشوط الأول بهدف دون رد سجلها عبدالرحمن عبودة وأضاف الهدف الثاني عن طريق يوسف فهيد.

وفوز ديروط علي كهرباء الإسماعيلية بملعبه بهدفين مقابل هدف واحد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.



حيث سجل لديروط منجاوي ومحمد عصام بينما سجل مؤمن ابراهيم هدف الكهرباء.



وفاز سبورتنج علي بترول اسيوط بهدفين نظيفين انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى سجلها رزق عبدالحليم الهدف الأول وأضاف عبدالرحمن عاطف الهدف الثاني.