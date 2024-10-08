نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يحسم مستقبل جاتي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي توصل لاتفاق بشأن تجديد عقد نجم دفاع الفريق فيديريكو جاتي في الفترة المقبلة.



ولفت الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن عقد جاتي البالغ من العمر 26 عامًا مع يوفنتوس ينتهي في صيف عام 2026.



وأكد فابريزو رومانو أن يوفنتوس يستكمل حاليًا التفاصيل النهائية لتجديد عقد فيديريكو جاتي.



وأوضح فابريزيو رومانو أن العقد الجديد سيكون ساريًا لمدة خمس مواسم مقبلة وأن جاتي سوف يحصل على زيادة في الراتب.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أن جاتي شارك في 7 مباريات مع يوفنتوس منذ بداية الموسم الحالي في جميع البطولات ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.



وألمح فابريزيو رومانو أن فيديريكو جاتي توج في الموسم الماضي مع يوفنتوس ببطولة كأس إيطاليا.



وأفاد فابريزيو رومانو بأن جاتي كان قد عاد إلى يوفنتوس في صيف عام 2022 عقب نهاية إعارته مع فروزينوني.