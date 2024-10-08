نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابيد بوخاريست: بوبيندزا جاهز للمشاركة وأزمة الزمالك ستُحل قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى ماريوس سوموديكا، مدرب نادي رابيد بوخاريست، إلى حل أزمة المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا مع نادي الزمالك في الأيام القليلة القادمة.

حصل الزمالك على البطاقة الدولية لبوبيندزا قبل أن يتم التوقيع معه رسميًا من قبل رابيد بوخاريست.

وفي تصريحات لصحيفة "gsp" الرومانية، أكد سوموديكا أن بوبيندزا جاهز فنيًا وبدنيًا للمشاركة في المباريات.

وأضاف: "أتوقع أن تُحل المشكلة المتعلقة ببوبيندزا في غضون أسبوع، وسيكون قادرًا على اللعب معنا بشكل طبيعي".

وأشار إلى أن بوبيندزا لم يوقع سوى على ورقة موافقة على عرض الزمالك وليس عقدًا رسميًا، مما يجعله غير متوقع نجاح الزمالك في القضية المرفوعة لدى الفيفا.

واختتم سوموديكا تصريحاته متوقعًا أن تُحسم القضية لصالح فريقه خلال ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن الورقة التي وقعها بوبيندزا مع الزمالك انتهت صلاحيتها بعد توقيعه مع رابيد.