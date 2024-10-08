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أحمد جودة - القاهرة - قرر يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، استدعاء روبن جوسينس، لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي، لصفوف منتخب (الماكينات)، اليوم الثلاثاء.

ناجلسمان يستدعي روبن جوسينس لمنتخب ألمانيا بعد إصابة ديفيد راوم

ويأتي استدعاء جوسينس في أعقاب إصابة الظهير الأيسر ديفيد راوم، الذي بات سادس اللاعبين الذين يفتقدهم المنتخب الألماني، الذي يستعد لمواجهة منتخبي البوسنة والهرسك وهولندا خلال رزنامة المباريات الدولية القادمة، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتم استبعاد راوم /26 عاما/، مدافع فريق لايبزج الألماني، بسبب مشكلة في كاحل القدم، مما يمنح الفرصة لجوسينس، الذي سبق له اللعب في صفوف أتالانتا وإنتر ميلان الإيطاليين ويونيون برلين الالماني، للتواجد في الجانب الأيسر إلى جانب ماكسيميليان ميتلشتات، لاعب شتوتجارت الألماني.

خاض جوسينس /30 عاما/ 20 مباراة دولية لكنه لم يكن ضمن قائمة منتخب ألمانيا ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي استضافتها الملاعب الألمانية الصيف الماضي.

وأصبح راوم أحدث المنضمين لقائمة غيابات المنتخب الألماني بداعي الإصابة، التي تضم حارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن والمدافع روبن كوخ وصانع الألعاب جمال موسيالا والمهاجمين نيكلاس فولكروج وكاي هافيرتز.

وقال جوشوا كيميتش، قائد منتخب ألمانيا، في مؤتمر صحفي اليوم "من الصعب استيعاب هذا الوضع، لأنه ليس الأمر وكأننا احتفظنا بنواة الفريق لمدة خمس سنوات".

وأكد كيميتش "إنه وضع جنوني حقا. يبدو الأمر وكأن نصف الفريق قد رحل وهناك 10 لاعبين جدد".