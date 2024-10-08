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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إسبانية، عن صراع ثلاثي بين كبار أندية الدوري الإنجليزي، للتعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تألقه اللافت رفقه نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، وتصدره جدول ترتيب هدافي البوندسليجا.

صراع 3 أندية إنجليزية للتعاقد مع عمر مرموش

ووفقًا لموقع «fichajes» الإسباني، فإنه هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الثلاثي: «ليفربول، مانشستر يونايتد وأرسنال» خلال فترة الانتقالات المقبلة للتعاقد مع «مرموش».

وتابع أن مسؤولي مانشستر يونايتد يرون أن مرموش سيكون خيارًا مثاليًا من أجل قيادة الجهة اليسرى في مركز الجناح، خاصةً بعد تذبذب أداء الثنائي جيرناتشو وماركوش راشفورد، وتراجع مستواهما منذ فترة طويلة.

وأضاف أن مستوى عمر مرموش أثار إعجاب قدرات الإسباني ميكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، إذ يراه البديل المثالي لقيادة هجوم «جانرز» رفقة كاي هافارتز، بعدما خرج جابريل خيسوس من حساباته.

واختتم أن ليفربول بتشجيع كبير من محمد صلاح، فإن آرني سلوت يرى أن «مرموش» سيكون مهاجمًا مثاليًا في تشكيلته بدلًا من داروين نونيز والذي فشل في كسب ثقته حتى الآن.