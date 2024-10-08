نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفاندوفسكي يتحدث عن انضمام مواطنه تشيزني إلي برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة عن انضمام مواطنه الحارس فويتشيك تشيزني إلي صفوف الفريق، مؤكدًا أنه إضافة كبيرة.

وقال روبرت ليفاندوفسكي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة منتخب بلاده أمام البرتغال، "تشيزني إضافة كبيرة لبرشلونة".

وأضاف نجم برشلونة الإسباني "تشيزني يعرف تمامًا كيف يجعل الآخرين يشعرون بالراحة وهو رائع في دعم اللاعبين الأصغر سنًا".

وأختتم ليفاندوفسكي حديثه، قائلًا "خبرة فويتشيك وشخصيته القوية تشكلان ميزة حقيقية للفريق".

وكان قد أعلن تشيزني البالغ من العمر 34 عاما اعتزاله في نهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق يوفنتوس.

ونجح مسئولو برشلونة في إقناع الحارس البولندي تشيزني بالعدول عن قرار اعتزاله، والانضمام إلي صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، لتعويض غياب حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

ويواجه منتخب بولندا نظيره البرتغال، يوم السبت المقبل الموافق 12 أكتوبر، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من المجموعة الأولي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.