نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يخوض أولى مبارياته الودية أمام أنطاليا سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق نادي بيراميدز أولى مبارياته الودية في معسكره الخارجي بتركيا غدا الأربعاء، وفقا لخطة الإعداد التي وضعها الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية استعدادا للموسم الجديد.

بيراميدز يخوض أولى مبارياته الودية أمام أنطاليا سبورت

ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي ينيل إف سي أنطاليا التركي في الرابعة من مساء الأربعاء، على ملعب جامعة ماكو بمدينة بوردور التركية والتي يقيم بيراميدز معسكره الخارجي فيها.

ويخوض الفريق تدريبا صباحيا بدنيا قبل أن يخوض المباراة مساء، لتجربة جميع اللاعبين بالمعسكر، وتحضيرا للمرحلة المقبلة من برنامج الإعداد.

ويستمر بيراميدز في معسكره بتركيا قبل العودة إلى القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، ويسافر إلى أبوظبي يوم 17 أكتوبر، لمواجهة الزمالك يوم 20 من ذات الشهر في السوبر المصري.