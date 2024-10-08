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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن خطة نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع الإنجليزي ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض غياب الإسباني داني كارفاخال بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم ليفربول لتعويض غياب كارفخال

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن مسؤولي ريال مدريد يرون أن مركز الظهير الأيمن يجب تعزيزه في المستقبل القريب حتى قبل إصابة كارفاخال ورغم الثقة المطلقة في الثنائي داني ولوكاس فاسكيز.

وأضافت أن إصابة كارفاخال جعلت التعاقد مع ظهير أيمن أمرًا حتميًا خلال الفترة المقبلة، كاشفة أن هناك لاعب على رأس المرشحين لتدعيم هذا المركز، وهو الإنجليزي؛ ألكسندر أرنولد، إذ أصبح مرغوبًا من قبل الكثيرين في النادي بسبب وضعه التعاقدي.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لم يتحرك حتى الآن بخصوص التعاقد مع أرنولد، كذلك الحال أيضًا مع الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني، حيث إن تكتيك النادي هو الانتظار حتى يناير حتى يدخل اللاعبان الفترة الحرة حيث يمكنهما التوقيع لأي ناد دون العودة لناديهما.

واختتمت أن دخول مسؤولي النادي الملكي في مفاوضات لضم أرنولد يعتمد على عدم تجديد عقد اللاعب مع ليفربول، وإيجاد مساحة للراتب الذي قد يحصل عليه مع النادي الإسباني، إذ يرتبط أرنولد صاحب الـ26 عامًا، بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف 2025.