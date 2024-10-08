نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يدرس إعارة لاعب الفريق لتعزيز فرص مشاركته في المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخطط الجهاز الفني لنادي الزمالك لإعارة جناح الفريق محمد عاطف إلى أحد أندية الدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بهدف زيادة فرصه في اللعب بشكل منتظم واكتساب خبرات إضافية في الموسم المقبل.

وكان قد انضم محمد عاطف إلى نادي الزمالك قادما من طنطا في صفقة إنتقال حر، ةقد خاض عدد من المباريات رفقة الفارس الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، يستعد الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي التي ستقام في الإمارات بين 20 و24 أكتوبر، بمشاركة أندية الأهلي، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

وقرر المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز أن يتوجه الفريق إلى الإمارات في 17 أكتوبر، استعدادًا للمنافسات.