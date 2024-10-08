نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يخطط لجولة جديدة من المفاوضات مع كفاراتسخيليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يأمل نابولي في التقدم في المفاوضات مع نجم الفريق خفيتشا كفاراتسخيليا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تم التخطيط لعقد محادثات بين وكيل اللاعب والمدير الرياضي جيوفاني مانا.

وذكرت تقارير صحفية أن كفاراتسخيليا يمتلك عقدًا يمتد حتى صيف 2027 في الوقت الحالي، لكن بعد التعامل غير السليم مع وضع عقد فيكتور أوسيمين، والذي أدى إلى انتقاله على سبيل الإعارة إلى غلطة سراي هذا الصيف، يسعى نابولي لإنهاء صفقة جديدة بأسرع ما يمكن.

وفقًا لخبير الانتقالات ماتيو مورتو، يريد نابولي تجنب "وضع آخر مشابه لوضع أوسيمين".

على الرغم من أن كفاراتسخيليا سعيد في نابولي، يقترح مورتو أنه قد يتم تضمين بند إفراج في عقده المقبل، بعد "اهتمام حقيقي" من باريس سان جيرمان خلال الصيف.