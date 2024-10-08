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أحمد جودة - القاهرة - دعا الحكم البارز باسكال إيتريتش، الذي يعد واحدا من أربعة حكام غائبين عن إدارة مباريات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بسبب الإصابة، اتحاد الكرة الألماني إلى الحد من الضغط البدني على الحكام.

باسكال إيتريتش يدعو اتحاد الكرة الألماني للحد من الضغط البدني على الحكام

وصرح إيتريش، الذي يعمل أيضًا كضابط شرطة، في مقابلة مع موقع (ويب دون دي إي) اليوم الثلاثاء "على عكس اللاعبين، لا نتدرب مع أي فريق. أنا أقف وحدي على أرض الملعب. وفي حال حدوث أي شيء لي، يتعين علي اللجوء إلى طبيب ومعالج فيزيائي".

أضاف الحكم الألماني "لقد اشتكى العديد من اللاعبين بالفعل من مشكلة خوض هذا العدد الكبير من المباريات. وهذا ينطبق أيضا على الحكام".

ويغيب إيتريش /45 عامًا/ عن الملاعب بسبب إصابة عضلية "خطيرة"، لينضم لقائمة الحكام المصابين، التي تضم أيضا دينيز أيتكين وروبرت شرودر وفرانك ويلينبورج.

أوضح إيتريش "ربما يكون هذا مجرد مصادفة أن يكون أيتكين وويلينبورج تجاوزا الأربعين من العمر أيضا"، مضيفًا أن الحكام أصبحوا أكثر لياقة من أي وقت مضى ولكن في النهاية هم معرضون للإصابات.

أكد إيتريش "لا يمكن لأحد أن يجادل في سنهم. فالسفر من مباراة إلى أخرى على وجه الخصوص يشكل تحديا للجسد".

على النقيض من الدوري الألماني، أصبح الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز الآن محترفين بالكامل ولا توجد لديهم وظائف أخرى.