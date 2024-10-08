نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنييستا يعلن اعتزاله كرة القدم في سن الأربعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى نجم منتخب إسبانيا السابق أندرياس إنييستا، الذي سجل هدف الفوز لبلاده بنهائي كأس العالم 2010، مسيرته مع الساحرة المستديرة بصورة نهائية.

إنييستا يعلن اعتزاله كرة القدم في سن الأربعين

وأعلن إنييستا /40 عاما/ الفائز بلقبين في كأس الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا، والحاصل على 4 ألقاب ببطولة دوري أبطال أوروبا برفقة فريقه السابق برشلونة الإسباني، اعتزاله في حفل أقيم بالعاصمة الكتالونية، اليوم الثلاثاء.

وقال إنييستا، الذي بدا عليه التأثر البالغ "لم أتوقع أبدًا أن يأتي هذا اليوم، لم أكن لأتخيله على الإطلاق".

أضاف إنييستا "لكن كل دموع الأيام القليلة الماضية كانت دموع العاطفة أو الفخر، وليست دموع الحزن. إنها دموع هذا الصبي الذي كان لديه حلم بأن يصبح لاعب كرة قدم وحقق ذلك بعد الكثير من العمل الجاد والجهد والتضحية".

وأمضى إنييستا 16 عاما في الفريق الأول لبرشلونة قبل أن ينتقل إلى فيسيل كوبي الياباني عام 2018 ثم لنادي الإمارات بالإمارات العربية المتحدة الموسم الماضي.

وأنهى إنييستا مشواره الدولي مع منتخب إسبانيا عام 2018 بعد أن كان عنصرا ضمن أحد أنجح خطوط الوسط التي شهدتها كرة القدم على الإطلاق.

وكتب الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميل إنييستا السابق في برشلونة، على حسابه بتطبيق (إنستجرام) "الكرة ستفتقدك".