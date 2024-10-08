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أحمد جودة - القاهرة - تبرع المهاجم البوسني إرميدين ديميروفيتش بمبلغ مالي لمساعدة بلاده في التعامل مع الفيضانات المميتة، التي تعرضت لها مؤخرا.

مهاجم شتوتجارت يتبرع لإنقاذ البوسنة من الفيضانات

وقال ديميروفيتش (26 عاما) في بيان: "يبدو الوضع صعبا بالتأكيد. يعلم الجميع أن البوسنة ليست دولة غنية والآن هناك كارثة طبيعية مثل هذه تجعل الأمور أكثر سوءا".

يأمل مهاجم شتوتجارت الألماني، أن تجلب رحلة منتخب ألمانيا للعب ضد البوسنة في زينيكا ببطولة دوري الأمم، يوم الجمعة المقبل، المزيد من الدعاية وبالتالي المزيد من المساعدات الطارئة للبلاد، مع إعطاء المتضررين أيضا فرصة لعودة البهجة إليهم.

وصرح ديميروفيتش "حتى عندما لا يكون الناس على ما يرام، فإن كرة القدم هي دائما شيء يتطلعون إليه لشهور طويلة".

ويواصل عمال الإغاثة البحث عن المزيد من ضحايا الفيضانات في البوسنة والهرسك، حيث كانت قرية جابلانيكا الجبلية، التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترًا شمال مدينة موستار، الأكثر تضررا.

وتسببت الأمطار الغزيرة والعواصف في دفع كميات كبيرة من الصخور لدفن المنازل، كما تم تسجيل أكثر من 12 حالة وفاة.