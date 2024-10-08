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أحمد جودة - القاهرة - أشاد أسطورة كرة القدم الإنجليزية آلان شيرر ببوكايو ساكا، نجم آرسنال، حيث يرى أنه يواصل التألق في اللحظات الحاسمة مع الفريق اللندني.

شيرر يختار ساكا على رأس تشكيل جولة البريميرليج

وقدم ساكا أداءً رائعا آخر في فوز آرسنال 3 / 1على ضيفه ساوثهامبتون، يوم السبت الماضي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقود فريقه لمواصلة بدايته الجيدة بالمسابقة العريقة، حيث رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف ليفربول (المتصدر)، بعد مرور 7 مراحل على انطلاق الموسم.

وصنع ساكا الهدفين الأول والثاني لآرسنال، ليرفع حصيلة تمريراته الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى 7، أي بواقع تمريرتين حاسمتين أكثر من أي لاعب آخر، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثالث.

واختار شيرر ساكا للتواجد على رأس فريق المرحلة السابعة بالدوري الإنجليزي، الذي يتوقف لمدة أسبوعين بسبب رزنامة المباريات الدولية المقبلة.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز خيارات شيرر لفريق الأسبوع وشرحه سبب اختيار كل لاعب.

الحارس جوردان بيكفورد (إيفرتون)

"قام بعدة تصديات رائعة، بما في ذلك تصد حاسم لركلة جزاء حرمت نجم إيفرتون السابق أنتوني جوردون، لاعب نيوكاسل الحالي، من التسجيل، واستمر في الحفاظ على شباكه نظيفة لأول مرة في الدوري هذا الموسم خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي".

فوت فايس (ليستر)

"قدم أداءً قويًا وربما كان الأفضل له مع النادي حيث حقق ليستر أول فوز له هذا الموسم بالمسابقة عقب انتصاره 1 / صفر على ضيفه بورنموث".

فيرجيل فان ديك (ليفربول)

"أداء مميز آخر من قائد ليفربول حيث حافظ الفريق الأحمر على نظافة شباكه للمرة الخامسة في الدوري هذا الموسم خلال انتصاره 1 / صفر على مضيفه كريستال بالاس".

جوني إيفانز (مانشستر يونايتد)

"قدم مباراة قوية للغاية. وكان أفضل مدافع في مانشستر يونايتد حيث نجح في إيقاف هجوم أستون فيلا القوي في تعادل الفريقين السلبي على ملعب فيلا بارك".

فاكوندو بونانوتي (ليستر)

"كان ليستر سيتي بحاجة إلى شيء خاص لضمان فوزه، وقد تحقق ذلك بفضل اللمسة الحاسمة التي قام بها بونانوتي في الفوز على بورنموث".

ميكيل دامسجارد (برينتفورد)

"في قلب أداء هجومي رائع من برينتفورد، صنع هدفين من الأهداف الخمسة في انتصار ناديه المثير 5 / 3 على ضيفه وولفرهامبتون".

ماتيو كوفاسيتش (مانشستر سيتي)

"صنع الفارق بتسجيله هدفين ضد فولهام في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 3 / 2، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 3 أهداف، وهو أعلى رقم له في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز".

كاورو ميتوما (برايتون)

"لم يتمكن توتنهام من التعامل مع مهارته أو معدل عمله حيث ساعد برايتون على إكمال تحوله الملحوظ في الشوط الثاني من عمر مباراته التي فاز بها 3 / 2 على ضيفه توتنهام هوتسبير".

بوكايو ساكا (آرسنال)

"يواصل تألقه في اللحظات الحاسمة، حيث ألهم عودة آرسنال بتسجيله هدفين وصنع آخر في الفوز 3 / 1 على ساوثهامبتون".

كاي هافرتز (آرسنال)

"واصل الألماني تألقه التهديفي بتسجيله هدفًا آخر على أرضه هذا الموسم".

جارود بوين (وست هام)

"لم يتمكن إيبسويتش تاون من التعامل مع قائد وست هام يونايتد، الذي قاد الفريق للفوز 4 / 1 في مباراة الفريقين، ليحقق انتصارا رائعا بتسجيله هدف وقيامه بتمريرة حاسمة لضمان أول فوز للفريق على أرضه هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز".