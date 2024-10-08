نجم برشلونة يكيل المديح لـ "كريستيانو رونالدو"

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بالدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي.

وقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي:" رغم أنه حقق كل شيء، وعمره 39 ويقترب من الـ40 لكن من الواضح أن لديه الطموح، حيث أنه يغضب ويتوتر وهذا يظهر طموحه الكبير".

وأضاف ليفاندوفسكي:" أعتقد أنه إذا لم يكن لديه هذا الغضب، ربما كان سيبدو وكأنه يلعب فقط لمجرد اللعب. لكن من الواضح أنه لا يزال لديه الرغبة، ويبدو جسديًا في حالة جيدة جدًا، مما يظهر أن الطريق الذي اختاره كان ناجحًا".

وأختتم قائلًا:" بغض النظر عن العمر، أرقامه تستمر في الارتفاع وليس العكس، بالطبع هو استثناء وهناك قلة قليلة من الاستثناءات مثله، ولكنه يظهر أن الطريقة التي اتبعها قد تكون حلمًا للملايين أو الآلاف من اللاعبين الذين قد يرغبون في سلوك هذا الطريق وفي المقابل يدركون أن الأمر ليس سهلًا، لكنه وصل إلى مستوى يعجز العديد من اللاعبين عن تحقيقه".

