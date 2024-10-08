نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُنهي تجربة بيرسي تاو ويرفض تجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى، عن حسم لجنة التخطيط للكرة بالأهلي موقفها من تجديد عقد الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " أن اللجنة رفضت تجديد عقد اللاعب الجنوب أفريقي بسبب كبر سنه (31 سنة) وراتبه الكبير ( مليون دولار سنويًا).

وأردف، بجانب تراجع مستواه ورغبة النادي في ضم لاعب أجنبي أصغر وأفضل من تاو والموسم الجاري سيكون هو الأخير لـ بيرسي تاو في الأهلي".

