الرياضة

مران الزمالك يشهد تصعيد ثنائي وسط فريق الشباب مواليد 2005

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، تصعيد يوسف وائل "فرنسي" ويوسف أحمد حسن ثنائي وسط فريق الشباب مواليد 2005.

مران الزمالك يشهد تصعيد ثنائي وسط فريق الشباب مواليد 2005


يأتي قرار الجهاز الفني بتصعيد الثنائي في ظل السياسة المتبعة بتصعيد العناصر المميزة من فرق قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء للتدريب مع الفريق الأول للوقوف على مستواهم وتجهيزهم للفترة المقبلة.


ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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