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أحمد جودة - القاهرة -

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خاصة للتدريب على التسديدات في ختام مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

فقرة خاصة للتسديد على المرمى بمران الزمالك استعدادًا للسوبر المصري



وأدى عبد الله السعيد وحمزة المثلوثي وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وناصر منسي وجيفرسون كوستا تدريبات بالتسديد على مرمى الحارس محمود الشناوي.



ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

