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أحمد جودة - القاهرة -



قاد لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خاصة لمحمود الشناوي حارس مرمى الأبيض خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي..

جلسة تجمع لويس فيسنتي بحارس الزمالك قبل السوبر المحلي



وقام فيسنتي بعقد جلسة خاصة مع محمود الشناوي عقب نهاية التدريبات لمنحه العديد من التعليمات الفنية، قبل أن يخضع الحارس لتدريبات خاصة.



ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.