نجم الزمالك ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادا للسوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.



وشارك "إيشو" في التدريبات الجماعية كاملة، والتقسيمة الفنية في ختام المران بعدما أنهى اللاعب البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.



ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

