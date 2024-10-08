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أحمد جودة - القاهرة - سيد عيسى قبل مباراة أسوان: نسعى بكل قوة لعودة السكة الحديد لمكانها الطبيعي في الممتاز

تحدث رئيس قطاع الكرة بنادي السكة الحديد الدكتور سيد عيسى، عن المباراة المرتقبة بين فريق السكة الحديد ونظيره اسوان في افتتاحية الموسم الجديد لدوري المحترفين ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وقال عيسى خلال تصريحاته للمركز الإعلامي بنادي السكة، إن الجميع يسعى لعودة الفريق للممتاز والتواجد وسط الكبار.

وأضاف، هدفنا إسعاد محبين وجماهير السكة الحديد، ونثق في قدرات اللاعبين والمدير الفني أحمد عبدالرؤوف ونعلق عليه آمالا كبيرة، ونأمل في تحقيق الفوز اليوم في مباراة أسوان

وأكمل، ما رأيته خلال فترة الإعداد من إصرار وعزيمة يؤكد أننا سنتواجد وسط الكبار الموسم المقبل في الممتاز.

