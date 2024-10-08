موعد مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم الآسيوية مباراة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الشمالية وذلك ضمن تصفيات كأس العالم 2026.



موعد مباراة الإمارات وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم



من المقرر أن تقام مباراة الإمارات وكوريا الشمالية يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2026.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وستبث أحداث مباراة الإمارات وكوريا الشمالية عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 5 بي إن سبورت القطرية وسيقوم علي سعيد الكعبي بالتعليق على أحداث اللقاء.



يأمل منتخب الإمارات في خطف ثلاث نقاط ثمينة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى كأس العالم 2026.



الخسارة الأخيرة تجعل الفوز في هذه الجولة أمرًا ضروريًا بينما يسعى منتخب كوريا الشمالية أيضًا لتقديم أداء قوي ومواصلة رحلته في التصفيات.

تعتبر المباراة فرصة لتصحيح المسار والعودة إلى المنافسة القوية في التصفيات الآسيوية.

