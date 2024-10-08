نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فلسطين والعراق في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الآسيوية لمتابعة مباراة فلسطين والعراق وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس أمم العالم 2026 والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.



من المتوقع أن يدخل المنتخب العراقي المباراة بتشكيلة قوية تضم أبرز نجومه من أجل تقديم أداء مميز أمام منتخب فلسطين.



بينما يسعى المنتخب الفلسطيني لتطبيق خطة دفاعية محكمة مع التركيز على الهجمات المرتدة السريعة لتحقيق الأهداف.



يعلم كلا المنتخبين أهمية هذه المباراة، حيث يسعى منتخب العراق للحفاظ على صدارة المجموعة الثانية في حين يسعى منتخب فلسطين لتحسين مركزه بعد التعادل مع كوريا الجنوبية والهزيمة أمام الأردن.



وستقام المباراة بحضور جماهيري كبير من مشجعي المنتخب العراقي الذين يتطلعون لرؤية منتخب بلادهم يحقق فوز كبير يدعم من فرصه في التأهل لكأس العالم.



موعد مباراة فلسطين والعراق في تصفيات كأس العالم



من المقرر أن تقام مباراة فلسطين والعراق يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 على ملعب البصرة الدولي بالعراق وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة فلسطين والعراق عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2 بي إن سبورت القطرية وسيقوم عامر الخوذيري بالتعليق على أحداث اللقاء.

