ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا قبل انطلاق الجولة الثالثة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره موريتانيا، وذلك في إطار منافسات تصفيات أمم إفريقيا 2025 المقبلة.

يقع منتخب مصر الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 رفقة كل من: (الرأس الأخضر «كاب فيردي»- موريتانيا- بوتسوانا).

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل انطلاق الجولة الثالثة