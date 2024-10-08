نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.. مصر ضد موريتانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2025، التى من المقرر لها أن تقام في الفترة من الخميس 10 إلى 12 أكتوبر الجارى.

على أن يتم تقسيم الفرق في تصفيات أمم إفريقيا إلى 12 مجموعة ليتنافس الأندية في العديد من المواجهات المثيرة النارية.

ونشر كاف جدول مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، والذ جاء كالتالي:

يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024

في تمام الساعة الواحدة ستقام مباراة ناميبيا ضد زيمبابوي.

وفي تمام الساعة الرابعة تنطلق مباراة الرأس الأخضر ضد بوتسوانا.

في تمام الساعة 4:00 تنطلق مباراة الكونغو الديمقراطية ضد تنزانيا.

وتبدأ في الساعة 4:00 مباراة غانا ضد السودان.

والساعة الخامسة تقام مباراة الجزائر ضد توجو.

وفي الساعة5:00، تبدأ بوركينا فاسو مع بوروندي.

يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024

غينيا ضد ليبيريا في تمام الساعة الثانية.

زامبيا ضد تشاد في تمام الساعة الواحدة.

موزمبيق ضد إيسواتيني في تمام الساعة الواحدة.

مدغشقر ضد جامبيا تقام في تمام الساعة الثانية.

مصر أمام موريتانيا في تمام الساعة الرابعة.

نيجيريا ضد ليبيا في تمام الساعة الرابعة.

بنين ضد رواندا في الساعة الرابعة.

الكاميرون ضد كينيا تنطلق في تمام الساعة الرابعة.

أوغندا ضد جنوب السودان في تمام الساعة الرابعة.

جنوب إفريقيا ضد الكونغو في تمام الساعة الخامسة.

السنغال ضد مالاوي في تمام الساعة السابعة.

أنجولا ضد النيجر في تمام الساعة السابعة.

كوت ديفوار ضد سيراليون في تمام الساعة السابعة.

مالي ضد غينيا بيساو في تمام الساعة السابعة.

تونس ضد جزر القمر في تمام الساعة السابعة.

الجابون ضد ليسوتو في تمام الساعة السابعة.

يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024

غينيا ضد أثيوبيا في تمام الساعة الرابعة مساء.

المغرب ضد جمهورية إفريقيا الوسطى في تمام الساعة الخامسة مساء.

