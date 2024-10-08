نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا المقبلة أمام اليونان في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم نظيره اليونان يوم الخميس المقبل 10 أكتوبر 2024 على ملعب "ويمبلي"، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل الأسود الثلاثة وصافة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في مباراتين، فيما يحتل منتخب اليونان صدارة الترتيب بنفس عدد النقاط متفوقًا بفارق الأهداف.

موعد مباراة إنجلترا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق صافرة البداية لمباراة إنجلترا ضد اليونان يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة مباراة إنجلترا ضد اليونان مساء الخميس المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 5HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

