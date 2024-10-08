نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف أحمد القندوسي من الانتقال إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف النجم الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا؛ من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

موقف القندوسي من الانضمام إلى الزمالك

وأوضح الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك بعض الانباء التي أكدت، بأن نادي سيراميكا كليوباترا سيتعاقد مع القندوسي بشكل نهائي بعد عرض النادي الأهلي له للبيع، ثم سيتم انتقاله إلى نادي الزمالك".

وأضاف كريم رمزي:" كل هذه الانباء ليست لها أساس من الصحة؛ لأن النادي الأهلي اتفق اتفاق شفهي مع مسئولي نادي سيراميكا كليوباترا، أنه في حال الحصول على خدمات القندوسي بشكل نهائي، لا يتم بيعه إلى الزمالك في الفترة المقبلة ".

