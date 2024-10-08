نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يتحدث عن أزمة قندوسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي لاعب منتخب مصر السابق، أن موضوع التعاقد مع لاعبين عن طريق الفيديوهات أصبح من الماضي، ولا يجوز ضم لاعب عن طريق مشاهدته عبر فيديو على المواقع الالكترونية، مشيرا إلى أن جوزيه جوميز المدير الفني يرغب في ضم اللاعب إيجاريا لصفوف الفريق لأنه سبق ودربه في ريدينج الإنجليزي.

وقال التابعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "جوزيه جوميز يريد ضم ايجاريا، وطالما اللاعب وافق على الخضوع للاختبار فأنه يريد اللعب والمشاركة في المباريات، ولا أحد يعرف سبب ابتعاده عن الملاعب لمدة موسمين".

وأضاف: "الزمالك لو تعاقد مع أي لاعب اجنبي، فسيتم فسخ عقد سامسون اكينولا، ولا يصح أن يخرج تصريح من النادي حول عدم تحمل قيمة تذكرة الطيران لأي لاعب قادم للاختبار في النادي".

وواصل: "موضوع قندوسي غريب، وفي نفس الوقت رحل أمير توفيق عن منصب مدير التعاقدات بالأهلي، ومن الممكن أن ينتقل اللاعب الجزائري لأي نادٍ آخر مثل الزمالك أو بيراميدز".

وأتم: "من الممكن ان ينضم قندوسي للزمالك مستقبلا، وهذه أمور طبيعية تحدث في كرة القدم".