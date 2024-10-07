نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تواصل بوبيندزا مع الزمالك وآخر مستجدات تجديد عقد زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، حقيقة وجود تواصل من أرون بوبيندزا مع إدارة النادي بهدف حل الأزمة المتعلقة برفض الاتحاد الدولي لكرة القدم إرسال بطاقته الدولية إلى فريقه الروماني.

وأكد أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية: "لا توجد أي اتصالات رسمية من بوبيندزا أو نادي رابيد بوخارست للتفاوض بشأن أزمة اللاعب".

كما أشار إلى أن "ملفات التفاوض لضم صفقات جديدة مفتوحة من عدة جهات حتى اللحظة الأخيرة".

وفيما يخص تجديد عقد زيزو، أوضح: "لا أعتقد أن هناك أي خلافات معه، فهو يريد الاستمرار معنا، ونحن كذلك نرغب في الإبقاء عليه".

وفي سياق آخر، يستعد الزمالك لخوض منافسات كأس السوبر المصري، التي ستقام يوم 20 أكتوبر الجاري في الإمارات، بمشاركة أندية بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا.